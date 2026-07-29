Всероссийский конкурс «Связующая нить народов России» – 2026 года





С 15 июля по 31 октября 2026 года АНО «Комитет семей воинов Отечества» при поддержке Движения «За молодежь», Общественной палаты РФ и Фонда президентских грантов проводит Всероссийский историко-патриотический конкурс «Связующая нить народов России». Мероприятие приурочено к Году единства народов России.



Цель конкурса — изучение истории своей семьи как части великой истории страны, воспитание патриотизма и ответственности за будущее России.



Кто может участвовать:

Граждане Российской Федерации в возрасте от 8 до 23 лет. Участие бесплатное и индивидуальное.



Форматы работ:

Рассказы, стихи, эссе или художественные рисунки о героических страницах истории своей семьи.



О конкурсе:

Проект продолжает традицию акции 2025 года, собравшей более 15 тысяч работ из 89 регионов.

«“Связующая нить народов России” — это не просто рассказ о подвиге, а история о семейной силе, которая не рвётся. О том, как память живёт не в архивах, а в поступках — через поколения. Важно, чтобы в конкурсной работе участники отразили несколько судеб. Например, один герой — из прошлого: участник Великой Отечественной войны, труженик тыла, ветеран, а другой — из настоящего: участник СВО, волонтёр, ваш родственник или даже вы сами». — подчеркивает руководитель проекта Евгений Мартынов.



Итоги:

Планируется собрать не менее 15 000 работ. Из них выберут 500 финалистов и 100 победителей. Каждый участник получит официальный диплом. Финалистов наградят в регионах, а победители поедут в Москву на торжественную церемонию, где их работы войдут в памятный каталог конкурса.



Как подать заявку:

Работы загружаются через личный кабинет на официальном сайте связующаянить.рф. Для получения оперативной информации необходимо быть подписанным на сообщество https://vk.ru/svyaz_nit.