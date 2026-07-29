Гастролето в Смоленске

8-9 августа Смоленск объединит вкусы всей России! В самом сердце города пройдет фестиваль уличной еды «ГастроЛето в Смоленске». Он развернётся на улицах Глинки и Коммунистической и состоится уже в пятый раз.



В Смоленске будут представлены более 35 гастрономических проектов со всей России. Жителям и гостям города предложат мясные продукты, молочную продукцию, угощения по уникальным рецептам.



Профессионалы своего дела проведут мастер-классы по приготовлению блюд. Предусмотрели отдых для самых маленьких ценителей кулинарии. В интерактивной детской зоне развернутся кулинарные развлечения и ремесленные занятия.



Особое внимание будет уделено продукции местных производителей. Впервые в истории фестиваля появится улица «СВОЕ.РОДНОЕ». Участники фестиваля попробуют натуральные и экологичные фермерские продукты.



«ГастроЛето в Смоленске» порадует и развлекательной программой. На сцене выступят музыкальные коллективы и артисты. Приглашаю всех смолян и гостей города присоединиться к празднику, который подарит гастрономическое удовольствие и яркие эмоции.