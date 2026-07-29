Губернатор Василий Анохин: Заботимся о том, чтобы юные жители Смоленской области могли развиваться всесторонне

Задачу по созданию условий для раскрытия талантов детей ставит Президент Владимир Владимирович Путин. В 2025 году в образовательных организациях региона реализовывалось более 7,5 тысячи программ дополнительного образования детей – на 450 программ больше в сравнении с предыдущим годом. Итоги и планы этой работы обсудили на очередном заседании Правительства области.



Охват обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в регионе сохраняется на высоком уровне. Растёт количество программ художественного, социально-гуманитарного, естественно-научного, физкультурно-спортивного направлений. Активно развивается инфраструктура дополнительного образования. В настоящее время работают 191 центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», а также школьные технопарки «Кванториум», мобильный технопарк, центр цифрового образования «IT-куб» в Смоленске.



В Смоленской области на базе школ работают более тысячи театров, спортивных клубов, музеев и других объединений. Ежегодно для юных смолян проводится 45 областных конкурсных мероприятий, в которых участвуют около 36 тысяч человек.



Ключевую роль в системе выявления и поддержки талантов играет региональный центр «Смоленский Олимп». Он создан по модели образовательного центра «Сириус» и работает по трём направлениям: «Наука», «Искусство» и «Спорт». Здесь проходят интенсивные профильные смены для школьников от 10 до 17 лет по робототехнике, точным наукам, хоккею, изобразительному искусству и другим дисциплинам.

«Смоленский Олимп» также является региональным координатором Всероссийской олимпиады школьников, занимается подготовкой к конкурсам «Большие вызовы» и «Сириус.Лето». Выпускники центра неоднократно становились участниками образовательных программ в федеральном центре «Сириус» и побеждали на всероссийских конкурсах.



– Поставил задачи по дальнейшему развитию системы работы для развития способностей детей. Необходимо вовлекать больше учеников к участию во Всероссийской олимпиаде школьников.

Важно расширять кругозор ребят – в каждой школе введём еженедельное планирование внешкольных мероприятий, – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.