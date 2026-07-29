Губернатор Василий Анохин рассказал о том, как совершенствуется система поддержки наших защитников

Главная задача, поставленная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, – забота о военнослужащих, участвующих в СВО, и их семьях. Теперь меры поддержки ветеранов СВО и их семей будут предоставляться и гражданам, пребывающим в мобилизационном людском резерве, а также их семьям.



Мобилизационный людской резерв – это граждане, пребывающие в запасе и заключившие в установленном порядке контракт с Министерством обороны РФ. Они работают и живут на гражданке, но при необходимости готовы приступить к выполнению боевых задач. Регулярно проходят военные сборы для поддержания боевой подготовки.



Новые меры поддержки также распространяются на семьи граждан, выполнявших задачи по отражению вооружённого вторжения на приграничных территориях. Кроме того, они предусмотрены для семей военнослужащих, которые с 2014 года участвовали в боевых действиях в составе воинских формирований ДНР и ЛНР.



Всего в регионе в настоящее время действует 58 бессрочных мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Среди них – внеочередное зачисление детей в детские сады и школы, освобождение от платы за детский сад, бесплатное горячее питание для школьников и студентов, первоочередное предоставление путёвок в санатории, бесплатное посещение культурных и спортивных мероприятий. Также предусмотрены содействие в трудоустройстве и профессиональном обучении, юридические консультации, психологическая поддержка и помощь в оформлении социальных выплат.



– Рядом с нашими защитниками – сотрудники регионального фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества. Вместе мы работаем над тем, чтобы наши бойцы и их семьи не остались без внимания и поддержки, – подчеркнул Губернатор Василий Анохин.