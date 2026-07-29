﻿В 2026 году Система-112 приняла более 255 тысяч обращений

За первое полугодие 2026 года операторы Центра обработки вызовов «Системы‑112» Смоленской области приняли и обработали более 255 тысяч обращений граждан.

Значительная часть поступивших обращений потребовала оперативного реагирования экстренных служб: более 137 тысяч вызовов были направлены в службу пожарной охраны, полицию, скорую медицинскую помощь, службу газовой сети и другие экстренные оперативные подразделения Смоленской области и приграничных районов. Благодаря слаженной работе операторов и служб помощь была оказана в среднем в 758 случаях ежедневно.

Отдельно стоит отметить развитие каналов связи с населением: через «Систему‑112» было принято 2 406 смс-сообщений – это расширяет возможности для обращения за помощью в ситуациях, когда телефонный разговор невозможен.

«Это не просто цифры статистики, а тысячи реальных ситуаций, где важна каждая секунда. 255 тысяч обращений за полгода – показатель доверия жителей к службе и одновременно серьёзная ответственность для наших специалистов», – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Качество работы Центра остаётся на стабильно высоком уровне. Средняя скорость ответа оператора в дневное время составила 7 секунд, в ночное – 8 секунд, что полностью соответствует установленным нормативам. Такой показатель свидетельствует о высокой готовности дежурных смен и отлаженности технологических процессов обработки экстренных вызовов.

Работа Центра обработки вызовов в первом полугодии 2026 года позволила обеспечить своевременное реагирование и комплексную помощь тысячам жителей региона, подтвердив значимость «Системы‑112» как ключевого элемента системы безопасности Смоленской области.

Пресс-служба Правительства Смоленской области