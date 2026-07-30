﻿Более 400 спортсменов стали участниками Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию памяти Н. М. Пржевальского в Смоленской области

С 22 по 26 июля национальный парк «Смоленское Поозерье» в Демидовском муниципальном округе стал местом проведения 39-х Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, посвященных памяти выдающегося путешественника Николая Михайловича Пржевальского. Традиционный турнир собрал более 400 сильнейших спортсменов со всей России, которые состязались в живописных ландшафтах парка, преодолевая сложные и технически насыщенные дистанции.

Программа соревнований включала три дня борьбы: 24 июля прошла кросс-классика с общим стартом, 25 июля участники продемонстрировали выносливость в кросс-лонге, а 26 июля определились победители многодневного кросса. Преодоление маршрутов проходило среди уникальной природы Смоленского Поозерья, добавляя соревнованиям особой зрелищности.

В мужской элитной группе борьба за лидерство была острой до самого финиша. Победителем многодневного кросса стал Марк Тутынин из Владимирской области, показавший время 02:57:14. Почти вплотную к нему, уступив всего минуту, финишировал Алексей Бортник из Москвы, занявший второе место. Третью строчку на пьедестале почета занял Андрей Шувалов из Тверской области.

Среди женщин победу разделили три смоленские спортсменки: первое место заняла Елизавета Макаренко, второе — Анна Селезнева, третье — Алия Ситдикова.

«Соревнования не только в очередной раз подтвердили статус Смоленской области как одного из ведущих центров спортивного ориентирования в России, но и послужили площадкой для подготовки сборных команд к предстоящим стартам, включая Чемпионат России. Дистанции Приза Пржевальского всегда становятся настоящим испытанием для сильнейших, поздравляю с победой!», – сказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото: Минспорт Смоленской области