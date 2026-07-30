﻿Около 22 тысяч экскурсантов прокатились на красных двухэтажных автобусах по Смоленску с начала 2026 года

С начала 2026 года экскурсионные двухэтажные автобусы в Смоленске обслужили порядка 22 тысяч человек. Туристический проект продолжает набирать популярность и становится одним из узнаваемых символов гостеприимства региона.

В декабре 2025 года транспорт прошёл ребрендинг – автобус получил новый дизайн, отражающий дух Смоленщины и демонстрирующий главные достопримечательности региона. Обновление внешнего облика экскурсионного транспорта было реализовано за счёт средств регионального бюджета.

С 15 июля 2026 года в городе начал работу второй экскурсионный маршрут – «Исторический и легендарный». Как сообщили в Центре развития туризма Смоленской области, новая программа позволяет пассажирам увидеть ключевые исторические достопримечательности Смоленска, а также познакомиться с новыми точками притяжения.

Сегодня в автобусах доступен аудиогид на четырех языках – русском, белорусском, английском и китайском. Сейчас действуют два экскурсионных маршрута:

— «Холмистый и исторический» – проходит через Сад Блонье, Громовую башню, Свято‑Успенский кафедральный собор, Лопатинский сад, набережную Днепра, Крестовоздвиженский мост, улицу Большую Советскую и другие знаковые места.

— «Исторический и легендарный» – включает Филармонию, памятник М. И. Глинке, памятник А. Твардовскому и В. Тёркину, Свято‑Троицкий женский монастырь, сквер воеводы М. Б. Шеина, Дом музыки, бюст С. Т. Конёнкова и другие объекты.

Оба маршрута стартуют и завершаются на площади им. Ленина, рядом с гостиницей «Смоленскотель». Экскурсионные рейсы отправляются ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00. По пятницам и субботам предусмотрен дополнительный вечерний рейс в 21:00 – он даёт возможность увидеть город в особенной атмосфере после захода солнца.

«Это один из первых проектов в рамках новой программы по брендированию туристического транспорта. В прошлом году на развитие туристской инфраструктуры региона направлено 30 миллионов рублей. Наша цель – создать единый, узнаваемый образ Смоленщины, который запомнится каждому гостю. Рост числа экскурсантов – лучшее подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении: туристам нравится формат, маршруты и подача материала», – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области