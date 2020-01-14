Объективно и принципиально



Репортажи с заседаний сессий городского и районного советов депутатов, законотворческая деятельность Смоленской областной Думы, освещение деятельности депутатов в избирательных округах, интервью, заметки, информационные сообщения…

Это далеко не полный тематический перечень журналистских работ, представленных на ежегодный творческий конкурс от Смоленской областной Думы.



Подведение итогов и награждение победителей традиционно приурочено к профессиональному празднику журналистов и полиграфистов – Дню печати. Для нас, журналистов печатных и электронных СМИ, региональных – больших, и районных – малых газет, это еще и повод встретиться в неформальной обстановке. Этими минутами общения мы очень дорожим и благодарны устроителям мероприятия за конкурс, который выявляет лучших и мотивирует нас на дальнейшее совершенствование.

На таких встречах нет формализма. Мероприятие торжественное и в то же время камерное. Тон доверительного общения с первых минут создает Игорь Васильевич Ляхов – председатель Смоленской областной Думы. «У меня особое отношение к людям, которые работают в журналистике, — поделился мнением Игорь Васильевич, обращаясь к победителям конкурса. – Для вас нет границ: ваши репортажи, статьи и заметки касаются совершенно разных тем нашей жизни. Вы имеет свою принципиальную позицию, излагаете так, как она пролегает через призму вашей души, через призму вашего воспитания, через систему ваших взглядов. И я вам благодарен за то, что вы объективно и принципиально отражаете те моменты, которые происходят в нашем регионе. Так и должно быть: созидая, будешь сохранять; разрушая, будешь только разрушать».



Игорь Васильевич высоко оценил значение работы региональных и районных СМИ: «Благодаря вашему труду смоляне получают актуальную информацию и чувствуют свою сопричастность ко всему, что происходит в регионе. – И уделил внимание тем, кто непосредственно пишет, фотографирует, снимает, верстает и монтирует материалы и передачи. — Без помощи ваших коллег — той большой команды сотрудников, которые работают в нашей печати, этого сделать было бы невозможно. Поэтому сегодня я обращаюсь также и к ним, выражая слова благодарности за то, что они с нами, в любое время года, в любой праздник, находятся там, где нужно; готовят материалы, которые впоследствии формируют у большинства населения здоровое восприятие, информированность, дают возможность обсуждения и иметь свою точку зрения».

В заключение выступления Игорь Васильевич обратился к участникам торжественного мероприятия с такими словами: «Обращаясь к любому сообществу, я всегда заканчиваю пожеланиями простых человеческих ценностей, потому что в любой ипостаси мы в первую очередь люди. И каждому из нас свойственно любить, жить, созидать, поддерживать своих родных и близких, трудиться для них. Поэтому я желаю вам здоровья, чтобы у нас был мир на земле, и мы дорожили этим большим и всеобъемлющим понятием. Желаю, чтобы было благополучие в ваших домах, профессионального успеха и роста. Тем, кто решил уйти в творческое направление, желаю и там обрести успех».

Традиционно в этот день спикер регионального парламента вручил дипломы победителям ежегодного областного конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности Смоленской областной Думы и представительных органов муниципальных образований региона. Заслуженные награды получили руководители и журналисты двадцати двух областных и районных газет, теле- и радиоканалов. На рассмотрение комиссии было представлено более 1100 информационных материалов о работе депутатов.



Среди них работы и сафоновских журналистов. Диплом победителя конкурса за лучшее освещение деятельности Смоленской областной Думы и представительных органов муниципальных образований – высокая оценка работы всего коллектива «Сафоновской правды».