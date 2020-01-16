Чудо рождения

Рождение ребенка – это чудо! Первый звуки, возвещающие о появлении на свет новой жизни, слышат, помимо счастливой мамы, акушеры-гинекологи Сафоновской ЦРБ, неонатолог Нина Викторовна Егорочкина. Они же осматривают новорожденного, поздравляют счастливую маму с важным событием в жизни ее семьи.

Последним ребенком, родившимся в Сафонове в 2019 году, был сын, рожденный женщиной из Игнаткова. Мальчик появился на свет 29 декабря.

После двухдневного перерыва в роддоме услышали плач новорожденного 1 января 2010 года в 12:18. В семье Гавриловых из Сафонова появился на свет третий ребенок – мальчик.

А всего за первую декаду в местном отделении акушерства помогли рождению восьми детей у женщин, живущих не только в нашем городе, но и в Дорогобуже, а также в Чукотском автономном округе. У нашей землячки появились на свет две очаровательные девочки-близняшки; у их мамы были вторые роды. У 19-летней жительницы Дорогобужа Дарьи Ковалевой 9 января родился сын Никита – это ее третий ребенок!

А для жительницы Сафонова, инженера АО «Почта России» Ольги Савченковой и ее мужа Сергея, работника АО «РЖД», 10 января стало днем рождения их дочери Валерии. Это второй ребенок в семье счастливых родителей, воспитывающих сынишку Максима.

Для того, чтобы исход родов был удачным, все возможное делают профессионалы своего дела, акушеры-гинекологи Анна Алексеевна Рыбалова, Евгения Александровна Кынина, Марина Вахтанговна Хелаиа, работающие под руководством опытной и ответственной заведующей родильным отделением Людмилы Михайловны Пахуровой. Немаловажно, что в условиях сложной демографической ситуации персонал этого отделения создает благоприятные условия для рожениц и появления на свет малышей.

Кстати, заведующая роддомом поделилась вот такой любопытной статистикой: из 196 беременных из Сафонова 91 женщина родила в минувшем году первого ребенка, 13 – четвертого, семь — пятого по счету, шесть – шестого, одна – седьмого. По мнению Людмилы Михайловны, очень важно, чтобы каждый из новорожденных (неважно, каким он будет по счету в своей семье) стал желанным и любимым. И хотелось бы, чтобы число новорожденных в нашем городе, да и стране, увеличивалось.

Текст и фото Татьяны ГЛЯШОВОЙ.