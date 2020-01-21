Световозвращающие элементы – необходимость сегодняшнего дня

необходимость сегодняшнего дня

Человек делает всё, чтобы жить комфортно и в безопасности. Пытаясь обезопасить свое жилье, он устанавливает надежные металлические двери и сигнализацию, чтобы не заболеть зимой, пьет витамины и тепло одевается. Водители, заботясь о своих авто тщательно готовят их к зиме: зимняя резина, обязательная замена масла и еще много других вещей, которые позволят в зимний период не попасть в неприятную ситуацию на дороге. А что делают пешеходы для увеличения уровня своей защищенности в осеннее — зимний период? Почему не думают о безопасности, выходя из дома?

А между тем, пешеходы являются самой не защищенной категорией участников дорожного движения. Статистика аварийности показывает, что большая часть наездов на пешеходов с тяжкими последствиями происходит именно в темное время суток и условиях недостаточной видимости. При этом на пострадавших, как правило, нет световозвращающих элементов, которые могли бы предупредить водителей о наличии человека на проезжей части. Да и переходят проезжую часть пешеходы не всегда в положенных местах и убедившись в своей безопасности.

Откуда берется это полное пренебрежение своей безопасностью?

Госавтоинспекция напоминает, что в темноте пешеход, на одежде которого отсутствует световозвращающий элемент, в лучшем случае, будет заметен для водителя на расстоянии 30 метров. Если учесть, что тормозной путь автомобиля, движущегося со скоростью 50 км/ч, превышает эту дистанцию, а при скорости 80-90 км/ч путь остановки – 35-40 м, водитель заметит пешехода только на капоте.

В ПДД значится: «При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств». На это человек, живущий в городе, скажет: «Это не про меня, я в населенном пункте и по краю проезжей части не хожу!» Но согласитесь, даже при наличии освещения на пешеходном переходе в свете фар встречного автомобиля пешеход в темной одежде практически не заметен! Для несчастного случая на дороге порой достаточно нескольких секунд. Нередко пешеход оказывается под колесами автомобиля рядом с домом. Те, кто водит автомобиль, знает не понаслышке, что значит встретить «незаметного» пешехода в дворовой территории, где нет освещения.

Родители, отправляя ребенка в школу или на вечернюю прогулку, обязательно позаботьтесь о его видимости на дороге! А прикрепив световозвращатель на прогулочную коляску, вы дополнительно позаботитесь о своем малыше.

В настоящее время ассортимент световозвращающих элементов обширен и позволяет подобрать наиболее подходящий вариант к любой одежде. Помните, что даже самый маленький возвращатель увеличит шанс того, что водитель заранее вас заметит и успеет вовремя нажать на педаль тормоза.

Напоминаем, что невыполнение требований правил дорожного движения грозит привлечением к административной ответственности. Но административная ответственность не идет ни в к какое сравнение возможными последствиями для своей жизни и здоровья. Задумываясь о величине штрафа, вы ставите на одну линию жизнь, здоровье и материальные ценности.

Каждый пешеход делает свой выбор сам. Но прежде, уважаемые пешеходы, подумайте и о себе, и о своих близких, и о той психологической травме, которую получит водитель в результате наезда на вас, по вашей вине. О своей жизни и здоровье должны позаботиться вы сами. Но своими безответственными поступками вы не имеете права причинять страдания посторонним, ни в чем не виновным людям. Участвуйте в дорожном движении обдуманно!

Антонина Дашкевич