Юбилей «Золотого ключика»

Детский сад № 16 «Золотой ключик» отметил полувековой юбилей. Несмотря на почтенный возраст, у этого дошкольного учреждения много сил для успешной работы и развития. 17 января поздравить один из лучших детских садов с юбилеем пришли родители, бывшие работники и выпускники детского сада, представители районной Администрации. Детский сад рассчитан на 153 ребёнка. Для всестороннего развития детей в дошкольном образовательном учреждении активно используются музыкальный и спортивный залы. Коррекция речевого развития дошкольников осуществляется учителем-логопедом и воспитателями в логопедической группе. Для решения одной из главных задач – сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, в детском саду в 2010 году введен в действие оздоровительный центр, включающий в себя сауну и бассейн.

Успех в работе с детьми достигается за счет высокого профессионализма и творческого потенциала коллектива. В 2016 году воспитатель Берендеева Татьяна Ивановна стала победителем Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Терехова Виктория Александровна, учитель-логопед, в 2018 стала лауреатом областного конкурса «Воспитатель года» и победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель – дефектолог России» в номинации «Эмблема конкурса».

В «Золотом ключике» создана по-настоящему развивающая среда. Воспитанники детского сада не раз становились победителями и призерами районных, областных и всероссийских творческих конкурсов. Детский сад на протяжении последних 5 лет неоднократно был победителем и призером районного конкурса «Детский сад года».

За профессиональное мастерство и верность выбранной профессии многие педагоги были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами АМО «Сафоновский район».