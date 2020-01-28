﻿Нарисуй талисман



Всероссийская перепись населения — 2020 приглашает всех желающих принять участие в национальном конкурсе талисмана переписи.

Талисманом может стать человек, животное, растение, предмет или что-то другое. Его не нужно путать с логотипом. На основе талисмана могут создаваться сувенирные фигурки, куклы, мягкие игрушки, соответственно, он должен подходить под эти задачи.

Организаторы просят не использовать в конкурсных работах переделанный логотип Всероссийской переписи населения 2010 года.

Самый креативный автор получит денежный приз в размере 60 тыс. рублей.

Прием работ на конкурс продлится до 10 февраля (до 12:00 по московскому времени).

Для участия в конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.strana2020.ru, а также заполнить специальную форму, в которой нужно указать ссылку на конкурсную работу.

Информацию можно уточнить, написав на talisman@strana2020.ru.