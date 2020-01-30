Давайте радоваться, пока мы молоды!

Под звуки «Гаудеамус» – гимна студентов всех времен и народов – на сцене Дворца культуры прошло торжественное вручение премии Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования самым мудрым авторитетным наставникам и самым талантливым, активным и добросовестным студентам.

На сцену приглашались те, кто в 2019 году добился успехов в области науки, учебы, спорта и творчества, внес вклад в развитие и престиж Сафоновского филиала СмолАПО. В числе награждённых были не только студенты, преподаватели, работники филиала, но и социальные партнёры: специалисты АО «Авангард», которые внесли огромный вклад в подготовку команды учебного заведения к чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и создание мастерских по приоритетной группе компетенций «Технологии композитов» и «Изготовление изделий из полимерных материалов», а также представители Администрации муниципального образования и многие другие. А закончился День российского студенчества весёлой дискотекой.