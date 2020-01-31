﻿Цифровые технологии станут важным инструментом решения проблем граждан



Необходимость выстраивать эффективную обратную связь с людьми подчеркнул президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления, посвящённом роли муниципальной власти в реализации национальных проектов.

Наглядным примером воплощения данной идеи в жизнь стал подмосковный Центр управления регионом. Сейчас там работают более 100 сотрудников из 30 отраслевых ведомств и министерств, которые за неделю обрабатывают более 10 тысяч различных обращений от граждан. В том числе – жалобы на состояние дорог и дворовых территорий, проблемы с освещением в подъездах и многие другие.

В Смоленской области аналогичная работа проводится при помощи системы «Инцидент-Менеджмент», а также при непосредственном обращении с гражданами на официальных пабликах региона. С октября 2018 года было обработано свыше 11 тысяч сообщений от смолян, а многие инциденты стали поводом для личного реагирования Губернатора Смоленской области Алексея Островского.

Мусор, ямы на дорогах, отсутствие освещения, коммунальные платежи, вопросы благоустройства и проблемы с бездомными животными – эти и другие аспекты уже нередко становятся темами жалоб и обращений сафоновцев в соцсетях.

«Товарищ, если после размещения жалобы твою проблему решили, то обязательно поделись новостью со всеми нами, даёшь не только негатив, но и положительный опыт! Нашёл нужные рычаги и справился с поставленной задачей самостоятельно? Ай, молодец! Расскажи остальным как. Даёшь социальную грамотность в массы! Сделаем наш город лучше сообща!» – призывает виртуальная группа «Книга жалоб (г. Сафоново)» социальной сети «Одноклассники».

По материалам открытых источников