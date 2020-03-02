﻿Каждый смолянин сможет стать волонтером Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации ожидается 22 апреля 2020 года. Центризбирком одобрил предложение Ассоциации волонтёрских центров о создании Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции».

Подать заявку на участие в информационно-просветительской кампании может каждый совершеннолетний россиянин до 16 марта 2020 года на сайте волонтерыконституции.рф/. По итогам заявочной кампании будет отобрано 100 тысяч добровольцев по всей России.

В течение двух недель до старта голосования в общественных местах, таких как торговые центры, аэропорты, ж/д и автовокзалы, парки и другие будет размещено три тысячи информационных стоек, где волонтёры расскажут населению о планируемых изменениях в Конституцию и общероссийском голосовании. Каждому гражданину будет предложено не только узнать о голосовании, но и вовлечься в различные волонтерские активности и сделать доброе дело.

Напомним, что в январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил изменить Конституцию России и внёс в Государственную думу соответствующий законопроект. Изменения затрагивают главы о федеративном устройстве страны, президенте, Федеральном собрании, правительстве, судебной власти и прокуратуре, местном самоуправлении. Эти главы могут быть изменены посредством принятия федерального конституционного закона. По предложению президента поправки также будут вынесены на всероссийское голосование.

В середине февраля на встрече с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию Владимир Путин обсудил процедуру общероссийского голосования и сбор поправок ко второму чтению, а также поддержал инициативу молодёжи и волонтёрского сообщества внести изменения в 114 статью Конституции о поддержке добровольческого движения.

По информации открытых источников