﻿Наш город – наш выбор





3 марта состоялось заседание общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения».

В начале заседания заместитель председателя комиссии Татьяна Алексеевна Белоусова познакомила собравшихся с дизайн-проектом сквера у фонтана школы № 7. Напомним, что эта территория была выбрана для благоустройства по итогам рейтингового голосования в прошлом году. Имея богатый зеленый массив, она станет комфортной зоной отдыха как для детей, так и для взрослых.

Согласно плану, на территории возле фонтана предполагается установить игровой комплекс с горками, каруселью, качелями, песочным двориком. По аналогии со сквером у швейной фабрики здесь будет уложено специальное травмобезопасное покрытие. Как и в сквере «Сказка», планируется оснастить площадку комплексом спортивных тренажеров, а также воркаутом, который пользуется у горожан большой популярностью. По периметру зоны отдыха проектировщики предусмотрели установить ограждение. Не забыли и про дорожки, выложенные брусчаткой. По предложению членов комиссии в план внесено дополнение: оборудовать заездные парковочные карманы для автотранспорта.

Второй вопрос заседания комиссии касался проведения рейтингового голосования для определения наиболее посещаемого места массового посещения граждан, благоустройство которого необходимо выполнить в 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В перечень вошли следующие территории:

сквер у памятника воинам-интернационалистам;

стадион по ул. Ленинградской пос. Горного;

игровая площадка возле спортивного зала «Строитель»;

парковая зона между ул. Октябрьской и ул. Химиков;

зона отдыха возле бассейна «Нептун» в микрорайоне 1;

зона отдыха возле Дома культуры по ул. Ленинградской пос. Горного.

Свой выбор можно будет сделать 20 марта как с помощью интернет-голосования, так и на территориальном счетном участке.

Интернет-голосование будет организовано с 8:00 до 20:00 на официальном сайте АМО «Сафоновский район» в специальном разделе «Рейтинговое голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году».

Территориальные счетные участки будут открыты с 12:00 до 20:00. Их будет четыре.

1. Сафоновский городской культурный центр (г. Сафоново, ул. Ленина, д. 4а).

2. Дом детского творчества (г. Сафоново, микрорайон 1, д. 11а).

3.Сафоновский городской культурный центр (пос. Горный, ул. Куйбышева, д. 2).

4. Помещение УК «Интекс» (г. Сафоново, микрорайон 2, д. 9).

Проголосовать можно за любое количество мест массового посещения граждан. Внесите свой вклад в благоустройство родного города!

Марина Хотулева