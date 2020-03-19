﻿Будем благоразумны

Запасов на складах достаточно на несколько недель вперёд, цены стабильны, повышенные поставки продолжаются, утверждают в пресс-службе одного из популярных супермаркетов.

Региональные поставщики могут обеспечить продуктовые сети даже теми товарами, на которые есть необоснованный ажиотажный спрос. В частности, у России есть большие запасы гречки, связанные с ее перепроизводством в прошлые годы.

Торговые сети утверждают, что запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель.

В Минпромторге рекомендовали поддерживать в магазинах постоянные запасы необходимых товаров, обрабатывать дезинфицирующими средствами ручки продуктовых тележек и корзин, дверные ручки и другие предметы, с которыми чаще всего контактируют посетители. Магазины постараются минимизировать очереди у касс и постоянно оповещать покупателей о сохранении метровой дистанции друг от друга.

Подробнее о ситуации – в видеоролике.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2F-Rnuq-jX3OkUQw&cc_key=