Привить, предупредить, защитить!

По данным ВОЗ, от туберкулеза в мире ежегодно умирает около 4500 человек и почти 300 000 человек заболевает им.

Болезнь нередко распространяется среди жителей развивающихся стран, а также среди лиц, отбывающих наказание в тюрьмах.

Однако туберкулезом болеют и богатые, благополучные, хорошо питающиеся люди. Переносчиками возбудителя инфекции могут стать не только больной человек, но и больное животное, и полученные от него мясомолочные продукты. Опасность заражения может подстерегать в магазине, общественном транспорте, в гостях. Единственным способом определить болезнь на ранней стадии является проба Манту у детей, Диаскинтест у подростков и флюорография.

Каждый взрослый человек должен один раз в год пройти флюорографию, чтобы на ранних стадиях определить эту болезнь или убедиться в ее отсутствии. Поводом насторожиться относительно своего здоровья и отправиться ко врачу могут стать кашель с мокротой, температура до 37,5 градусов по утрам, а также слабость, плохой аппетит, похудание. Иногда при кашле бывает кровохарканье. Причем, на ранних этапах заболевания порой отсутствуют жалобы у пациентов, которые не считают себя больными.

Существует группа риска по туберкулезу; в нее входят лица с заболеваниями желудка, с хроническими заболеваниями легких (хронический бронхит, бронхиальная астма), психическими заболеваниями, заболеванием сахарным диабетом, страдающие наркозависимостью.

Профилактические меры, которые помогут вам и вашим близким противостоять заражению, — это здоровый образ жизни, вакцинация детей, регулярные пробы Манту, флюорографическое обследование. Следя за своим здоровьем и следуя советам медиков, вы сможете выявить заболевание на ранних стадиях, когда прогноз на лечение наиболее благоприятен.

В Сафоновском районе за 2019 год выявлено 13 случаев туберкулеза, из них у семи человек — запущенная, то есть открытая, заразная форма. Эти люди не проходили рентген-обследование в течение десятков лет, большинство было выявлено с лекарственной устойчивостью, что усложняет лечение. В некоторых случаях приходится обращаться к хирургическому методу лечения.

За 2020 год было выявлено семь больных туберкулезом, что практически вдвое ниже уровня предыдущего года.

Обращаясь к жителям города Сафоново и Сафоновского района, напоминаю им о необходимости внимательного отношения к собственному здоровью. Проходите регулярно флюорографию, делайте детям Манту и Диаскинтест подросткам, чтобы не пропустить туберкулез у себя и своих детей.

Туберкулез излечим, надо только выявлять его на ранних стадиях.

Наталья СУДОВСКАЯ, заведующая туберкулезным отделением Сафоновской ЦРБ.