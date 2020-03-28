﻿Рекомендация для волонтеров о мерах безопасности при обслуживании лиц пожилого возраста

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 представляет особую опасность для лиц пожилого возраста, а также имеющих хронические болезни, такие как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, заболевания лёгких, сахарный диабет и др. В этой связи просим Вас соблюдать следующие меры безопасности:
- Если Вы выезжали в течение 14 дней до начала Вашей работы в регионы, где отмечается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции или контактировали с больным человеком, то проинформируйте Вашего руководителя, позвоните на горячую линию и изолируйтесь в домашних условиях
- Внимательно следите за своим здоровьем — если у Вас есть такие симптомы, как повышение температуры тела, кашель, насморк, диарея, то обратитесь к врачу и не посещайте Ваших подопечных.
- Если у человека, которого Вы посещаете есть такие симптомы как повышение температуры тела, кашель, насморк, то немедленно вызовите скорую и неотложную медицинскую помощь. Не снимайте медицинскую маску, постарайтесь соблюдать дистанцию между Вами и больным человеком не менее 1 метра.
- При посещении пожилого человека используйте одноразовую медицинскую маску. Меняйте ее каждый раз после посещения одного человека.
- Мойте руки как можно чаще с мылом и теплой водой не менее 20 секунд. Не настаивайте на мытье рук в квартире Вашего подопечного — пожилым людям это может доставить лишние хлопоты.
- Используйте антисептические средства для обработки рук. Обрабатывайте руки при входе в квартиру и выходе из неё, после посещения общественных мест (торговые центры, общественный транспорт и др.).
- Не прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу и рту.
- Дезинфицируйте поверхности: мобильные устройства, кнопки, ручки, выключатели и другие места, к которым часто прикасаются.
- Оставайтесь на связи — проверяйте уровень заряда батареи Вашего телефона.
- Уточняйте потребности Ваших подопечных — продукты питания, лекарственные средства, средства гигиены и т.п.
- Расскажите об основных профилактических мерах Вашим подопечным, объясните важность их соблюдения для пожилых людей.
- Узнавайте больше официальной информации, чтобы пресечь распространение слухов. Пожилые люди склонны драматизировать ситуацию, Ваше знание официальных фактов и разъяснение их Вашим подопечным — залог борьбы с необоснованными страхами.
От Ваших грамотных действий зависит здоровье многих людей.
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