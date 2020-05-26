На передовой борьбы с COVID-19

Слова благодарности и поддержки медикам сегодня слышатся из уст многих людей. В эти дни мы наконец оценили колоссальный вклад врачей в дело борьбы с новым коронавирусом. Редакция газеты «Сафоновская правда» присоединяется к всероссийской акции «Герои среди нас», в рамках которой расскажет о тех, кто находится на передовой борьбы с COVID-19. В числе самых первых героев наших публикаций — медперсонал инфекционного отделения Сафоновской ЦРБ.

С первой волной заболевания наши инфекционисты столкнулись в начале апреля. Сегодня вновь открытое после карантина отделение вновь приступило к работе. Заведующая Ульянова Любовь Александровна и врач-инфекционист Ольга Ульяновна Минченкова, старшая медсестра Наталья Олеговна Кудинова, медсестры Анжелика Александровна Андреенко, Елена Александровна Денисенкова, Мария Павловна Щербакова, Ольга Григорьевна Пантелеева, Нина Анатольевна Катекина, Ольга Александровна Тараканова, Елена Николаевна Гаврилкина, санитарки Людмила Юрьевна Моисеенкова, Тамара Николаевна Гамазова, Ирина Павловна Логачева, Надежда Ивановна Тит, кастелянша Любовь Владимировна Сафонова, буфетчицы Светлана Викторовна Шибанова и Светлана Ивановна Шпадарук единым фронтом стоят на страже здоровья пациентов. На период борьбы с пандемией на помощь коллективу пришли также врач общего профиля Татьяна Владимировна Фещенко и медсестра Ксения Андреевна Королева.

«В работе всего отделения нельзя выделить кого-то особо, а кого-то отодвинуть на задний план. Каждый вносит свой незаменимый вклад в общее дело. Все без исключения – профессионалы, честные и ответственные люди, добросовестно исполняющие свой долг», — говорит о коллективе заведующая Любовь Александровна. Сама она и некоторые медсестры еще находятся на больничном: контакт с зараженными коронавирусом в первую волну заболевания не прошел даром. В ближайшее время они вновь вольются в родной коллектив.

Мы говорим спасибо нашим врачам-героям, желаем им здоровья, благополучия! Мы видим и ценим их работу!

В ближайшем номере газеты «Сафоновская правда» читайте материал, подробно рассказывающий о коллективе инфекционного отделения Сафоновской ЦРБ.