Герои среди нас



«И слава у всех людей на вечные времена»

Есть в клятве Гиппократа, в самом первом ее оригинале, слова: «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного…; направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением…». Заканчивался текст так: «Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастие в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена…»

Современную клятву врача Российской Федерации мы тоже называем «Гиппократовой»: смысл в ней заложен такой же, но другим, лаконичным и конкретным, языком. Но и в ней есть слова, которые «цепляют»: «Быть всегда готовым оказать медицинскую помощь…; проявлять высочайшее уважение к жизни человека».

Сотрудники отделения Скорой помощи Сафоновской центральной районной больницы:

фельдшер Маргарита Бычкова, водитель Александр Данченков, фельдшер Ирина Аликперова,

водитель Виктор Виссарионов, фельдшер Виктория Кривчук



И в те времена, и сейчас люди в белых халатах – врачи, фельдшера, медицинские сестры – все медицинские работники, приступая к профессиональной деятельности, знают: клятва дается не ради красного словца.

Исполняется она ими каждый день, но только в исключительных обстоятельствах – на виду у всех. Ведь именно они приняли на себя обязанность – и профессиональную, и гражданскую (одно без другого не существует) – быть на переднем крае борьбы за жизнь людей в условиях пандемии по новой коронавирусной инфекции.

Первой приняла «удар» Скорая помощь. Не хочется применять «громких» сравнений про амбразуру, вызов огня на себя, но они соответствуют нынешней «ковидной» действительности. Врачи и фельдшера, водители выездных бригад, когда едут по вызову к человеку, которому «очень-очень» плохо, готовы ко всему, в том числе и к диагнозу COVID-19.

заведующая отделением Скорой помощи Евгения Скобцова, фельдшер Светлана Григорян,

старший фельдшер Елена Боднарчук



– Мы не герои, мы просто медицинские работники, — сказали мне в отделении Скорой помощи Сафоновской центральной районной больницы. – Так мы работаем каждый день..

Несколько человек из коллектива находились на самоизоляции из-за прямого контакта с больным коронавирусом. Когда они оказывали ему помощь, помогали справиться с приступами изнуряющего кашля в карете скорой помощи, давали «подышать» кислородом, чтобы доставить в стационар, не думали об угрозе заражения.

– Слава Богу «пронесло»…

Уходили на самоизоляцию и говорили своим виновато: «Мы же не нарочно. Так получилось». И так дефицит кадров, а в условиях эпидемии, когда за дежурство обслуживается за сотню вызовов, отсутствие сразу трех-четырех человек без учета отпускников и болящих – катастрофа.

Сафоновская Скорая помощь помогала доставлять из Вяземского интерната людей преклонного возраста и инвалидов в инфекционный госпиталь в Смоленск. Наш водитель на руках переносил инвалидов в машину. Да, работники Скорой помощи были защищены по всем правилам – современный комбинезон, бахилы, респиратор, очки, перчатки. И дезинфекция – на высоте. Но все же, все же, все же.

Заведующая отделением Скорой помощи Евгения Сергеевна Скобцова с недоумением посмотрела на меня, когда я задала вопрос: «Были ли случаи отказа из-за угрозы коронавируса обслуживать вызов или сопровождать больного в Смоленск?». Никому из них такое даже в голову не пришло…

Мы побывали на станции Скорой помощи в «пересменку». Собирается домой после «суток» одна смена, на «пост» заступает другая. Фотографироваться согласились не все. К этому мы отнеслись с пониманием. Большое спасибо тем, кто работу журналистов оценил.

А отношение общества к людям в белых халатах в эти очень непростые дни противостояния коронавирусу наглядно показали…дети.

Во время самоизоляции, когда учебные заведения перешли на «удаленку», воспитанники детской художественной школы имени В.М. Кириллова провели в социальных сетях интернета творческий флешмоб в поддержку докторов. В представленных сюжетах они искренне благодарили их за то, что спасают людей от «заразы». «Спасибо докторам», «Спасибо за ваше доброе сердце» — подписывали они свои работы. Это тронуло, потому что соответствует действительности.

Татьяна Приходько