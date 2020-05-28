Такой брутальный и такой уязвимый

Дорожно — транспортные происшествия с мототранспортом носят сезонный характер, который начинается в апреле, а заканчивается в ноябре.

Для мотоциклиста любое, даже небольшое столкновение, небольшая травма могут нанести смертельную травму. Не всегда причина аварий с мотоциклистами результат их недисциплинированности. Зачастую основная причина гибели мотоциклистов — несоблюдение водителями автомобилей Правил маневрирования. Неправильная оценка реальной скорости движения, собственной скорости, дорожной ситуации вокруг, открытие дверей автомашины, не убедившись в безопасности маневра — вот неполный перечень причин дорожно — транспортных происшествий с участием мототранспорта.

В целях повышения правового сознания участников дорожного движения, а также профилактики дорожно — транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, сотрудники Сафоновской Госавтоинспекции совместно с взводом № 2 роты № 1 ОБ ДПС ГИБДД по обслуживанию автодорог федерального значения провели акцию «Внимание, мотоциклист».

В ходе проведения акции дорожные полицейские раздавали водителям транспортных средств подготовленные листовки с напоминаниями для участников дорожного движения.

Уважаемые участники дорожного движения! Не забывайте, что и мототранспорт — одно из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств, даже незначительные столкновения могут повлечь очень серьезные последствия, в том числе и инвалидность.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения и быть взаимовежливыми. Водителям автомобилей нужно внимательней относиться к водителям мототранспорта, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжелые последствия. Водителям мототехники необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, меры личной безопасности, избегать резких маневров и больших скоростей.

Кроме того, Госавтоинспекция обращается к водителям, управляющим скутерами, мопедами и мотоциклами, с призывом не забывать использовать мотошлемы и защитную экипировку. Неиспользование мотошлема, других средств индивидуальной защиты, нарушение Правил дорожного движения, это прямая угроза жизни и здоровью водителей мототехники.