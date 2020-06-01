КАК ЖИВЕТЕ, КАРАПУЗЫ? РОССИЙСКИЕ ДЕТИ ГЛАЗАМИ СТАТИСТИКИ

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет. В мае президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми. В Международный день защиты детей рассказываем, какова доля детей в общем населении страны, почему подростков скоро будет больше и о чем говорят цифры обеспеченности местами в детсадах.

По оценке Росстата, доля детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих в России, составляет 22,4% от общей численности населения страны. «Это самая высокая доля детей в общей структуре населения страны за последние 10 лет — в 2010 году дети и подростки составляли 21,4% населения», — рассказала Медиаофису Всероссийской переписи населения заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова. По ее словам, увеличение доли детей и подростков обусловлено ростом рождаемости в 2012–2017 годах.

Одновременно меняется и возрастная структура этой группы: доля малышей до 4 лет увеличилась с 26,5% в 2010 году до 28% в 2019 году. Доля детей в возрасте 5–10 лет выросла с 23,6 до 24,3%. При этом доля подростков 10–15 и 16–18 лет немного снизилась, но по мере взросления сегодняшних малышей она будет возрастать, полагает Егорова.

По предварительной оценке Росстата на начало 2020 года на территории Смоленской области проживает 162,9 тысяч несовершеннолетних граждан, из них 137,6 тысяч – дети от 0 до 14 лет включительно и 25,3 тысячи подростки 15-17 лет.

Почти за десятилетие, прошедшее после переписи населения 2010 года численность несовершеннолетних на Смоленщине возросла на 6,9 тыс. человек или на 4,4%, а их доля в общей численности населения области увеличилась с 15,8% до 17,4%.

Увеличение рождаемости в 2009-2016 гг. является главным фактором, оказавшим положительное влияние. В эти годы на Смоленщине на 1000 человек населения приходилось более 10 родившихся. Таких показателей не наблюдалось в регионе с 1991 года.

Актуальной остается проблема с обеспеченностью местами в дошкольных учреждениях — в настоящее время на 1000 детей в возрасте 1–6 лет в целом по России приходится 639 мест в детских садах. В городе на 1000 детей приходится 671 место, на селе — 549 мест. В 2010 году этот показатель составил 674 и 553 места соответственно. «Это говорит о том, что наша сложная демографическая ситуация — волны повышения или снижения рождаемости — меняет уровни обеспеченности детей соответствующими учреждениями и услугами, — отмечает Егорова. — Если сегодня может хватать мест в детском саду, то завтра может возникнуть их дефицит».

За последние пять лет в Смоленской области введено в действие дошкольных образовательных организаций на 2402 места, из них на 500 мест – в сельской местности.

Охвачено дошкольным образованием 41,6 тыс. детей Смоленской области, из них 35,8 тыс. детей в городской местности и 5,8 тыс. детей – в сельской местности. Доля детей в возрасте 1-6 лет, посещающих детские сады в общей численности детей данного возраста, увеличилась с 66,9 % в 2015 году до 71,3% в 2019 году. При этом за это время общая численность детей до 7 лет сократилась на 4,4 тыс. человек или на 7,2%.

В нашу жизнь вернулась практика профилактических осмотров и диспансеризации — в настоящее время ими охвачено 96,7% детей и подростков. За последние 10 лет значительно — на 72% — сократилась заболеваемость детей вследствие осложнений беременности, родов и послеродового периода. На 15% снизилась заболеваемость психическими расстройствами, на 14% сократились болезни крови и кроветворных органов. Однако общая заболеваемость детей и подростков за 10 лет выросла на 10,9%.

За последнее десятилетие снизилась доля детей, родители которых лишены родительских прав. Сейчас в среднем на 10 тыс. человек приходится 13 детей в возрасте до 17 лет, чьи родители лишены родительских прав. В 2010 году было 25 таких детей. Подобная ситуация сложилась не только из-за возросшей ответственности взрослых, но и из-за того, что изменилась общественная установка: как бы то ни было, ребенку лучше в семье. Поэтому органы опеки и суд чаще стали применять ограничение родителей в правах. Это дает возможность возвращения к нормальному образу жизни — сейчас из 100 тыс. детей в возрасте до 17 лет 32 ребенка имеют родителей с ограниченными правами. Десятилетие назад таких детей по статистике было 29.

Точные данные о том, сколько детей в стране и в каких условиях они проживают, для формирования новых социальных программ можно получить только с помощью специальных выборочных исследований и Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В апреле Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».