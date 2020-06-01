Экспертизу возможных фальшивок проводят бесплатно

В Смоленской области попадаются даже фальшивые 100 рублей

Сотрудники Отделения Смоленск Банка России при пересчете наличных денег, поступивших от банка, выявили поддельную банкноту номиналом 100 рублей. На фальшивке не было никаких защитных признаков: отсутствовал водяной знак, защитные волокна, нет защитной нити, банкнота выполнена струйной печатью жидкими водонерастворимыми чернилами. После завершения экспертизы и вынесения вердикта подделки и документы об их исследовании были переданы из смоленского отделения Банка России в правоохранительные органы.

«При обнаружении купюры, вызывающей сомнения в подлинности, рекомендую обратиться в кредитную организацию для передачи денег на экспертизу. Деньги принимаются кредитными организациями по заявлению и описи, составленными клиентом. В Смоленской области все сомнительные денежные знаки передают нам на экспертизу», – поясняет начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Смоленск Банка России Надежда Кильяченкова.

Экспертиза по банкнотам Банка России проводится в течение 10 рабочих дней, а по банкнотам иностранных государств – в течение 5 рабочих дней со дня поступления денежных знаков от кредитной организации. Обратите внимание: плата за прием на экспертизу не взимается.

Все кассиры Смоленщины могут бесплатно обучиться на дистанционных курсах «Подлинность банкнот и монет Банка России» и «Платежеспособность банкнот и монет Банка России» на сайте Университета Банка России (www.university.cbr.ru). Регистрация желающих проходит через ответственных координаторов торгово-сервисных предприятий. В целом по стране по состоянию на конец марта 2020 года обучилось 2400 человек.