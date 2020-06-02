﻿Вместе против коррупции!

Стартовал прием работ для участия в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» (далее – Конкурс). Организатором Конкурса выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Прием работ осуществляется с 1 мая по 1 октября 2020 г. в двух номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

В конкурсных работах необходимо отразить современные государственные механизмы борьбы с коррупцией в различных сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Правила проведения международного конкурса доступны на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life

Торжественную церемонию награждения победителей Конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией – 9 декабря 2020 года.