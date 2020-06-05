Как будем праздновать День России?

12 июня 2020 года в Смоленской области пройдет ряд мероприятий в Онлайн-формате.

Празднование Дня России официально начнется с торжественного поднятия Государственного флага. Мероприятие пройдет во всех муниципальных образованиях Смоленской области. В Смоленске символ страны поднимут 12 июня в 10:00 на набережной святого Владимира.

В вечернее время изображения Государственного флага РФ появятся в виде мэппинга на известных зданиях области. Такую подсветку уже запланировали в пяти муниципальных образованиях, в том числе Сафоновском. В областном центре планируется «подсветить» в цвета российского флага несколько торговых центров и отдельные участки Смоленской крепостной стены.

С 6 по 12 июня Смоленщина примет участие во Всероссийском фестивале граффити. Уличные художники изобразят на стенах зданий современных героев: врачей, ученых, волонтеров, соцработников, курьеров и т.д. или тематическую линейку, посвященную Дню России.

Также, ко Дню России было закуплено 15 тысяч ленточек «триколор», которые передадут во все районы Смоленской области. Их будут раздавать в продуктовых магазинах, социальных объектах, аптеках, на автозаправках. Начиная с 5 июня, в Смоленской области ленточки триколор также начнут раздавать выписывающимся пациентам, перенесшим коронавирус. Кроме ленточек, для таких пациентов запланировали изготовление памятного значка, который будет выдаваться при выписке из больницы.

В рамках празднования Дня России смолян приглашают присоединиться к акции «Испеки пирог и скажи спасибо». Подарить его можно любому земляку. На пироге, в честь праздника, необходимо разместить маленький триколор.

Для граждан, находящихся на самоизоляции, 12 июня во дворах будут проведены праздничные концерты, которые можно будет посмотреть из окна или с балкона собственного дома. В мероприятиях примут участие молодые артисты разных творческих индустрий, известные личности региона, музыкальные и танцевальные коллективы. Проведение таких концертов напомнит про традиционную культурную взаимосвязь поколений и в то же время позволит соблюсти меры, принимаемые в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

В областном центре концерты пройдут в 11:00 на ул. Кловская, д. 23А, 25, 25А, 27, на ул. Автозаводская, д. 33. В 12:00 – на ул. Седова, д. 22, 22а, ул. Минская, д. 21 (микр. Гнездово), на Киевском шоссе, д. 56, 58, а также на ул. Маршала Соколовского, д. 6, 8А, 10А. В 13:00 – на ул. Станционная (пос. Красный Бор).

С 8 по 15 июня будут проходить акции, приуроченные ко Всемирному Дню донора крови. Неравнодушных смолян приглашают принять участие в акции и помочь заболевшим коронавирусной инфекцией.

В День России Смоленщина также примет участие во Всероссийском флешмобе «Флаги России. 12 июня». Жители Смоленской области вывесят российские флаги на балконах и в окнах своих домов. Триколором также украсят ряд зданий и объектов региона.

В рамках хоровой акции «За семью, за Родину, за Россию» с 5 по 12 июня смолянам предлагается записать видео с исполнением всей семьей известных песен о России и выложить видеоролик в личные социальные сети с хэштегами #ЗаСемьюЗаРодинуЗаРоссию, #МыРОССИЯ, #МыВМЕСТЕ.

Также, в честь праздника, жители Смоленской области могут принять участие во Всероссийском флешмобе #ОКНАРОССИИ. Для участия необходимо украсить свои окна тематическими рисунками, надписями или картинками, используя краски, наклейки и трафареты. Работы могут быть посвящены также малой родине участника флешмоба – городу, посёлку или деревне. Кроме того, присоединиться к акции можно, нарисовав на окне контуры сердца, не закрашивая рисунок.

Творческую работу необходимо сфотографировать и выложить снимок в социальных сетях с хэштегами акции #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия #ОкнаРоссии_РДШ и рассказом о своем городе, дворе, малой Родине.