Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми до 16 лет дополнительные 10 тысяч рублей по указу президента

Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу Президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тыс. рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Родители, усыновители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для получения дополнительной выплаты 10 тыс. рублей за июль родителям и опекунам не надо никуда обращаться и подавать каких-либо заявлений – выплата предоставляется автоматически.

Начиная с апреля выплаты по указу президента уже получили почти 19 млн семей, воспитывающих 25,5 млн детей. Общая сумма выплат им достигла 274 млрд рублей. 4,1 млн семей получили ежемесячную выплату 5 тыс. рублей на 4,4 млн детей, 14,8 млн семей получили единовременную выплату 10 тыс. рублей на 21 млн детей.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы. Подробнее о выплате на детей до 3 лет (www.pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/up_to_3_years) и выплате на детей от 3 до 16 лет (www.pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/from_3to_16years).