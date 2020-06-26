Спасибо врачам

Защитные лицевые маски и праздничный выпуск газеты «Смоленское время», посвященный профессиональному празднику работников здравоохранения, в рамках акции «Спасибо врачам» вручили представители местного отделения партии «Единая Россия» главному врачу Сафоновской ЦРБ Игорю Кристалинскому и заместителю главного врача по лечебной части Игорю Колеошкину.

– Низкий поклон и большое спасибо нашим врачам за стойкость и доблесть на фронте борьбы с опасным недугом, – поблагодарила медиков секретарь местного отделения всероссийской политической партии Татьяна Белоусова. – Надеемся, наш скромный подарок сделает труд медиков более безопасным, ведь прозрачные и легкие экраны лицевых щитков увеличивают степень защиты, закрывая и глаза, и органы дыхания.