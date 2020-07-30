Смолян приглашают принять участие в конкурсе социально значимых проектов «Мой проект – моей стране!»

Общественная палата Российской Федерации проводит конкурс социально значимых проектов «Мой проект – моей стране!». Заявки для участия в нем будут приниматься до 26 августа.

Цель конкурса – выявить и распространить лучшие практики, поддержать и вовлечь их авторов в развитие конструктивной гражданской активности.

Принять участие в конкурсе могут лидеры некоммерческих организаций, авторы социальных проектов, активные граждане и социально ответственные компании, реализующие различные инициативы в целях поддержки и развития гражданского общества. Для этого необходимо подать заявку в одной из 13 номинаций конкурса, среди которых – «Социальная помощь», «Поддержка спорта и здорового образа жизни», «Поддержка семьи, материнства, детства, отцовства», «Молодежная политика», «Наука и образование», «Культура», «Экология», «Гражданский долг» и другие.

Оцениваться работы будут по таким критериям, как актуальность, инновационность, масштабируемость и пр.

Победители смогут представить свои проекты на итоговом форуме «Сообщество» в Москве, а также получат денежные призы.

Ознакомиться с номинациями и условиями конкурса, а также заполнить анкету участника можно на сайте проектстране.рф.