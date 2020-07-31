К акции «Зеленая линия фронта» присоединились еще два региона страны

Молодые люди из разных регионов России подхватили идею, которая зародилась на территории Смоленской области и была поддержана губернатором Алексеем Островским. Так, деревья в память о героях Великой Отечественной войны посадили в Томске и Кемерово.

– Когда мы узнали об акции #ЗеленаяЛинияФронта, которая призвана почтить память героев Великой Отечественной Войны, то не смогли остаться в стороне, – сообщили участники акции из Томска. – Память о подвиге экипажа Ивана Черных живет в народе более семидесяти лет. В 1941 году их самолет был подбит вблизи города Чудово, но экипаж не стал катапультироваться, а принял решение идти на таран. Иван Черных направил самолет во вражескую автоколонну. Теперь наша школа № 4, где летчик учился до войны, носит его имя.

Дарья Мигулько из Кемерово решила посадить дерево в честь своего прадеда, который с 17 лет сражался за Родину, участвовал в освобождении Румынии и Венгрии.

Напомним, что акция #ЗеленаяЛинияФронта зародилась на Смоленщине. Несколько десятков человек уже посадили деревья в разных уголках области и записали видео-рассказы о Героях войны. Ролики с историями можно найти в соцсетях по хештегу #зеленаялинияфронта.