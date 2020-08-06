В Смоленской области возобновляется диспансеризация и вакцинация населения

Возобновление на территории нашего региона диспансеризации и плановой иммунизации населения стало возможным благодаря устойчивой тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 и переходу согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора ко второму этапу снятия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией.

По информации Департамента по здравоохранению, иммунизация и профилактические осмотры населения будут проводиться в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок в медицинских организациях Смоленской области.

Напомним, вакцинация – это наиболее эффективный способ предупреждения вирусных заболеваний, которые могут привести к тяжелым осложнениям: пневмонии, бронхиту, поражению почек, сосудов и пр. Такой вид иммунизации (метод создания искусственного иммунитета) показан, прежде всего, детям с шестимесячного возраста, работникам медицинских и образовательных организаций, транспортной и коммунальной сфер, беременным женщинам, призывникам, взрослым старше 60 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями.

Что касается профилактических осмотров, то они проводятся бесплатно в поликлиниках по месту жительства при предъявлении паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. Набор исследований и консультаций медицинских специалистов определяется в зависимости от пола и возраста человека. Если пациент нуждается в дополнительном обследовании, он направляется на второй этап диспансеризации с более углубленным консультированием.

В соответствии с порядком, установленным приказом Минздрава России в марте 2019 года, в нынешнем году диспансеризацию могут пройти граждане, рожденные в 1981, 1984,1987,1990,1993,1996,1999 годах (для лиц старше 40 лет она проводится ежегодно).

Важно отметить, что в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения России возобновление профилактических медицинских осмотров граждан из группы риска – лицам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания бронхолегочной, сердечнососудистой и эндокринной систем – будет проводиться только после полного снятия ограничительных мер. Прохождение диспансеризации пациентом, перенесшим COVID-19, допускается только после выздоровления.

В целях предотвращения заражения новой коронавирусной инфекцией при входе в медицинские организации размещаются антисептики, проводится бесконтактная термометрия, а также соблюдается масочный режим и социальное дистанцирование в 1,5 метра.

Для работающих граждан профилактические медицинские осмотры организованы в вечернее время или в субботу. Вместе с тем, согласно Трудовому кодексу, всем работникам предоставляется освобождение от трудовой деятельности на один день для прохождения диспансеризации, а для граждан предпенсионного и пенсионного возраста – два рабочих дня в год.