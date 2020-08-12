ИТОГИ ЖЕРЕБЬЁВКИ

11 августа во Дворце культуры состоялась жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами в депутаты Сафоновского районного Совета депутатов шестого созыва для публикации предвыборных агитационных материалов в агитационный период в газете «Сафоновская правда».

В результате жеребьевки места в № 36 (12286) от 03 сентября 2020 года газеты «Сафоновская правда» распределились следующим образом.

Полоса № 3 места с № 1 по № 8: Зуев Р.А., Васькин С.П., Шершнева Л.И., Борисов Ю.В., Коржиков О.А., Макуров Е.П., Кузьмич В.В., Булахова Е.А.

Полоса № 4 места с № 1 по № 8: Кузьмин А.И., Захарова А.Н., Снытина Н.М., Конюхов В.А., Игнашенков А.В., Сергеенков А.Ю., Игнатова Т.И., Добров П.А.

Полоса № 5 места с № 1 по № 8: Емельянова Е.А., Романко С.М., Чуенков И.Е., Маркова Н.В., Гусев А.А., Мардарьев А.Г., Сильченко О.В., Силкин В.Н.

Полоса № 3 места с № 1 по № 8: Кожекин А.В., Ерошенкова Е.А., Насиров М.Д., Приходько Т.П., Буренков Г.Н., Зябров В.Н., Сарвиров В.Е., Алференкова Л.А.

Полоса 11 места с № 1 по № 8: Королева Е.А., Егорова И.В., Зуева С.А., Куликов Н.А., Майорова О.А., Берендеева Т.И., Крюкова О.Н., Евсеев М.Ю.

Полоса № 12 места с № 1 по № 8: Анисенков С.А., Росстальная О.В., Никитенкова Л.Г., Денистич М.М., Феофанов А.А., Андреев Н.В., Сокол Н.Е., Лаврова В.А.

Полоса № 13 места с № 1 по № 8: Овчинников О.Г., Мараева О.И., Новосельцев И.В., Марченков А.В., Никифоров О.Н., Вавилина С.Н., Кристалинская Т.В., Бутов С.В.

Полоса № 14 места с № 1 по № 3: Семенов Н.А., Иванцов А.С., Романенков А.С.

В тот же день была проведена жеребьевка по распределению платной печатной площади для агитационных предвыборных материалов в №35 (12285) от 27 августа. Ее результаты таковы: А.Н.Захарова – 12 полоса, место №1; П.А.Добров – 12 полоса, место №2; А.И.Кузьмин – 13 полоса, место №1.