Платите штрафы вовремя

Сафоновская Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения об ответственности за неуплату административного штрафа

Сафоновская Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения об обязанности оплачивать в установленные законом сроки штрафы за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации.

В соответствии с действующим законодательством у правонарушителя после вынесения постановления есть 10 дней для его обжалования, после чего 60 дней для уплаты. Кроме этого имеется возможность оплатить половину штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении взыскания. Однако такая скидка не предусмотрена для таких статей КоАП, как повторный проезд на красный свет, повторный выезд на встречку, повторное управление автомобилем, который не зарегистрирован, повторное превышение скорости более чем на 40 км/час и выше, также половиной штрафа не обойдутся водители, попавшиеся в нетрезвом состоянии или отказавшиеся от медосвидетельствования. Тем, кто совершил ДТП, с причинением легкого или среднего вреда здоровью потерпевшему, также не стоит рассчитывать на скидку.

Отметим, что проверка на наличие у водителя неоплаченных штрафов производится не только при остановке участника дорожного движения сотрудником ГИБДД, но и при совершении регистрационно-экзаменационных действий (постановке-снятии ТС с учёта, замене водительского удостоверения).

В случае выявления фактов, свидетельствующих о неуплате штрафа в установленный срок, в отношении неплательщика составляется протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КРФ об АП, после чего данное лицо немедленно доставляется в мировой суд, для принятия решения о наказании.

Неуплата административного штрафа в срок — влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В настоящее время сотрудниками Сафоновской Госавтоинспекцией ведется активная работа в данном направлении. С начала текущего года за неуплату штрафа вынесено 54 протокола об административных правонарушениях.

Получить сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения можно на Портале государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru), на Интернет-сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru) , а также при личном обращении в подразделение ГИБДД.