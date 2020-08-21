﻿За три месяца в Смоленской области выявлено 30 поддельных банкнот

Экспертами банковского сектора региона во II квартале 2020 года выявлено 27 российских денежных знаков, имеющих признаки подделки и 3 фальшивые банкноты иностранных государств.

Все их обнаружили кассовые работники Отделения Смоленск ГУ Банка России по ЦФО при пересчете поступившей денежной наличности, а также кассиры в кредитных организациях.

«Среди выявленных фальшивых банкнот традиционно лидируют пятитысячные, их 22 штуки. Подделок номиналом 1 тыс. рублей обнаружено четыре, – говорит начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций смоленского отделения Банка России Надежда Кильяченкова. – Кроме того, во II квартале этого года была выявлена одна поддельная сторублевка и 3 фальшивки номиналом 100 долларов США».

Региональная статистика совпадает с общероссийской и свидетельствует о том, что уровень фальшивомонетничества остается стабильно низким. В целом по России во II квартале 2020 года по сравнению с I кварталом количество выявленных поддельных денежных знаков сократилось на 31,5% и составило 7 725 шт.

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Отделение по Смоленской области

Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу