Детские перевозки должны быть безопасными!

Сафоновская Госавтоинспекция напоминает о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения при перевозке детей автобусами и иными видами автомобильного транспорта.

В преддверии начала нового учебного года актуально стоит вопрос работы школьных и экскурсионных автобусов. Взрослым стоит обдуманно выбирать транспорт для детей и обращаться в специализированные пассажирские предприятия, которые имеют свои техническую базу и транспорт.

Правила и требования, предъявляемые при организации и осуществлении перевозок группы детей автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении определены Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 года № 1177. В частности, там определена и мера ответственности за соблюдение необходимых требований, которая должна распределяться на стадии подготовки к перевозке детей между заказчиком и исполнителем. В качестве заказчика может выступать как образовательная организация, так и физическое лицо или туристическая фирма, у которой существуют договорные отношения с перевозчиком.

Осуществляя перевозку детей, перевозчик должен взять на себя ответственность за соблюдение и выполнение всех необходимых правил, в том числе и Правил дорожного движения. Выбирая транспортную компанию, следует обращать внимание и на состояние подвижного состава, и на водителей.

Родители должны знать, что в учреждении, организующем перевозку детей, всегда есть лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения. Обычно это сам руководитель или назначенный им ответственный сотрудник. С ним можно контактировать, высказывать пожелания, просьбы и требования относительно того, как производится перевозка детей.

Перевозки организованных групп детей осуществляются на договорной основе. В гражданском праве существует принцип, который предусматривает возможность сторон договариваться о дополнительных условиях. Эти пункты прописываются в договоре.

Родители имеют право обратиться в образовательную организацию с просьбой включить в договор фрахтования дополнительные условия. Предусмотрены нормативные документы, которые регламентируют общие правила.

Родители вправе ознакомиться со всеми документами, связанными с перевозкой своего ребенка, а также получить у ответственного лица контакты водителя и сопровождающих.

Если организаторы перевозки группы детей в чём-то не уверены, рекомендуется обращаться в Госавтоинспекцию, где соответствующие специалисты обязательно окажут квалифицированную помощь, что позволит избежать ошибок и в результате сделает поездку для детей максимально безопасной.

Руководителям образовательных организаций, имеющих школьные автобусы, напоминаем, что для безопасной перевозки детей школьным автобусом должно быть обеспечено:

— профессиональная надежность водителей автобусов;

— содержание автобусов в технически исправном состоянии, предупреждение отказов и неисправностей при их эксплуатации;

— безопасные дорожные условия на маршрутах автобусных перевозок;

— организация перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей соблюдение правил перевозки детей школьным автобусом и безопасные условия таких перевозок.

Родителя напоминаем, что перевозка детей в автомобиле должна осуществляться в строгом соответствии с ПДД РФ. Правила обязывают водителей использовать специальные детские удерживающие устройства при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 7 лет. Перевозка детей от 7 до 11 лет (включительно) должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств. Так же запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица.

Руководители, водители, родители помните о том, что дети не должны страдать из-за Вашей халатности. Мы вместе должны обеспечить безопасность детей и сохранить их жизнь и здоровье.