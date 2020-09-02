В память о силе и отваге

«Зеленая линия фронта» – народная патриотическая акция, призванная почтить память и напомнить о подвигах каждого героя Великой Отечественной Войны. Акция зародилась на Смоленщине. Ее участники высаживают деревья в память о людях, погибших во время Второй мировой войны, и трагических событиях, произошедших на территории нашей страны, записывают видеоролики со своими историями и выкладывают их в своих социальных сетях с хештегом #ЗеленаяЛинияФронта и геолокацией посадки.

Автором идеи стал журналисти председатель Смоленского отделения Российского военно-исторического общества Андрей Рожков. В своем видеоролике он рассказал о погибшей в 1942 году Любови Кулаковой, которая была членом партизанского отряда. В 1942 году отряд попал в засаду у деревни Линьки. Андрей Рожков посадил рябину на месте гибели партизанки. Инициативу подхватили десятки смолян. Активное участие принимает и Губернатор Смоленской области.

– Война коснулась каждой семьи, и моя не исключение, – говорит Валерия Александрова из поискового отряда «ШтАрм». – Моя прабабушка, Пелагея Семеновна Новикова (Дядина), уроженка деревни Матюшино Вяземского района. В годы оккупации она одна вела хозяйство и воспитывала пятерых родных детей и двоих детей своей сестры, которая вместе с младшей дочерью попала под бомбежку. Хоронить было некого, а еще двоим детям требовалась материнская помощь и забота. Несмотря на все трудности, бабушка прокормила и воспитала всех и была удостоена звания «Мать-героиня». Участвуя в акции #Зеленая ЛинияФронта, я посадила дерево в память о прабабушке, которая для меня является примером женской силы и отваги.

Анна Корнилова из угранского поискового отряда «Набат» посадила елочку в честь Анны Ванефатьевны Малашенковой. Она была медсестрой 25-й Чапаевской дивизии, разведчицей партизанского отряда «красный Орел», заведующей инвалидного дома в деревне Крутица. 14 февраля 1942 года расстреляна за связь с партизанами. Ей было всего 25 лет.

В настоящее время «Зеленую линию фронта» курирует Смоленское региональное поисковое объединение «Долг». Поисковики готовы проконсультировать тех, кто хочет посадить дерево в память о погибших на Смоленщине.

Наш корр.