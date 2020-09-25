Завод «Гидрометприбор» отмечает 60-летие

В канун Дня машиностроителя завод «Гидрометприбор» отмечает 60-летний юбилей.

В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу участники торжества вынуждены были соблюдать меры предосторожности, не пренебрегать защитными масками.

Приборостроителей поблагодарили за труд и пожелали им успехов, благополучия, стабильности и.п. Главы муниципального образования «Сафоновский район» Александр Иванович Лапиков, руководитель представительства Ростеха в Смоленской области Николай Васильевич Царев, генеральный директор предприятия Николай Алексеевич Куликов. Работники завода получили заслуженные награды, премии.

Поздравляем с 60-летним юбилеем и Днем машиностроителя коллективы еще двух предприятий Сафонова – заводов «Теплоконтроль» и электромашиностроительного!

Фотоотчет Татьяны ГЛЯШОВОЙ.







