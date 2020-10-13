Концерт виртуальный, впечатления реальные





После таких концертов не хочется разговаривать о пустом: душа наполнена музыкой, в ней еще звучат мелодии из фильмов, которые называют популярными. Киношные сюжеты действительно вспоминаются вместе с музыкой, которая звучала за кадром. Мы же ее услышали в рамка в исполнении академического симфонического оркестра Московской филармонии в концертном зале имени Петра Ильича Чайковского.

В виртуальном концертном зале Сафоновского городского культурного центра можно стать зрителем концертного зала имени Петра Ильича Чайковского



Нет, сафоновцы не ездили в Москву. Они пришли во Дворец культуры, где 9 октября прошло торжественное открытие виртуального концертного зала, и стали первыми зрителями концерта в режиме онлайн. Иногда зал порывался аплодировать, а потом смущенно затихал: музыканты ведь не слышат…

Но слышали и восхищались мы в реальном времени: трансляция из Москвы, пусть и в записи, подарила нам живые эмоции.

Открытие виртуального концертного зала на базе Сафоновского городского культурного центра стало знаковым событием для нашего города.

Об этом, обращаясь к зрителям, говорил исполняющий полномочия Главы Сафоновского района Александр Иванович Лапиков: «Это большой подарок для нас, сафоновцев. Мы одними из первых не только в регионе, но и в стране стали свидетелями прорыва в технологии будущего в области культуры. Виртуальный концертный зал стирает границы между городами и странами: мы станем зрителями на концертах музыкальных коллективов мировой известности, не выезжая из родного города». Александр Иванович пожелал участникам события получить положительные эмоции и провести хорошо время.

Председатель комитета по культуре Елена Поселова



Приветственное послание заместителя Министра культуры РФ Максима Ксензова в адрес сафоновцев зачитала со сцены председатель комитета по культуре Елена Александровна Поселова. В нем высказана уверенность, что концертный зал в виртуальном формате станет точкой притяжения для всех ценителей музыки, а его открытие значимо не только для города Сафоново, но и для всей страны в целом.

Идея создания Всероссийского виртуального концертного зала принадлежала прежнему министру культуры Владимиру Мединскому. Ее реализация вошла в федеральный проект «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура». Сафоновский городской культурный центр (директор Нина Михайловна Снытина) стал одним из первых среди коллективов, предоставивших заявки на участие в конкурсе по отбору участников проекта на областном и всероссийском уровне. Правильное и грамотное оформление документов, обоснование значимости виртуального концертного зала именно для нашего района, успешное проведение аукционных процедур инспектором комитета по культуре Евгением Владимировичем Черкасовым помогли Сафоновскому городскому культурному центру стать площадкой реализации проекта.

Церемония открытия



В сентябре 2019 года Сафоновский городской культурный центр стал победителем знакового проекта Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал». Его стоимость 5 935,640 тыс. руб. Из них средства федерального бюджета составили 5 700,00 тыс. руб., областного – 176,283 тыс. руб., местного – 59,357 тыс. руб.

Елена Александровна Поселова рассказала, как будет работать концертный зал: планируется четыре трансляции в месяц для детей и взрослых как для массового зрителя, так и для ценителей музыки.

И еще: открытие виртуального зала прошло в формате праздника. В фойе Дворца культуры нас встречали живые скульптуры.

Это юные актеры образцового самодеятельного драматического коллектива «Сказка» (руководитель Елена Коробкова) представили образы музыкантов. Фотозона рядом с ними не пустовала. Открывал праздник лучший в области образцовый танцевальный коллектив «Ритм» под управлением Елены Филиппенковой. Ведущие праздника Анастасия Федосеенкова и Михаил Федоров подчеркивали торжественность момента и значимость события для культурной жизни нашего города.

Всего на Смоленщине три виртуальных концертных зала: в Сафонове, в Смоленской областной универсальной научной библиотеки имени А.Т. Твардовского и детской школе искусств в Ярцеве.

Виртуальный концертный зал в Сафоновском городском культурном центре начал свою работу. Зрители первого концерта в формате онлайн выступили в роли своеобразных экспертов. Судя по тому, что ни один из них не ушел с концерта раньше времени, впечатления они получили позитивные.

Директор Сафоновского ГКЦ Нина Михайловна Снытина предоставила редакции расписание работы концертного зала в виртуальном режиме. Ближайшая трансляция 20 октября: музыка из оперы Андрея Римского-Корсакова «Снегурочка» (концертный зал имени Рахманинова). Помните песню «Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой»? Трансляция одноименного концерта из концертного зала Московской государственной академической филармонии 22 октября. Мы услышим музыку Андрея Эшпая. 29 октября трансляция концерта «Поем вместе песни военных лет» из концертного зала имени Петра Ильича Чайковского посвящена 77-летию Великой Победы.

Следите за афишей, пользуйтесь возможностью получить живые впечатления от музыки в исполнении виртуозов и музыкантов. Музыка стирает границы.

Татьяна Приходько

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