«Галчонок», или Страна в объективе



На народный фотоконкурс, посвященный Всероссийской переписи населения, поступило множество работ – более 2,6 тысяч! – из 71-го региона России. К голосованию было допущено 2289 сюжетных зарисовок. Процесс голосования проходил в два этапа. Компетентное жюри определяло победителей по шорт-листу голосования. И среди такого огромного количества конкурсных фоторабот не только не затерялись сюжеты, присланные нашей землячкой, директором Прудковского сельского Дома культуры Сафоновского района Смоленской области Галиной Ковалевой, но и были отмечены как рядовыми пользователями социальных сетей, так и профессионалами.

Родословная в формате семейного фото



Одна из них, под названием «Галчонок», заняла третье место. Добрый, не постановочный сюжет домашнего торжества, объединившего родных трех поколений, вызывает улыбку и восхищение. Сразу видно: щелкал затвором фотоаппарата не профессионал, а любитель. Причем, не навороченной камерой, а обыкновенной, чуть ли не мыльницей. Сюжет не придуманный, а жизненный: из деревенского дома вывалила толпа, в которой каждый друг другу кем-то приходится. Они все рады встрече, давно не виделись, им хорошо, уютно и надежно. Пытались все разместиться на крыльце – не получилось. Шутки, смех, улыбки – тут и вылетела птичка из фотоаппарата…

– Это моя любимая фотография, – пояснила Галина Алексеевна. – Мой дядя Виктор Петрович Байков и его жена Мария в один день отмечали юбилей. К ним в деревню Перстенки несколько лет назад приехали родственники с двух сторон: сестры и братья, племянники, внуки… Перепишите всех – и получите родословную, которую можно изучать не только по генеалогическому древу.

– Почему «Галчонок», Галина Алексеевна?

– Для участия в конкурсе нужно было как-то обозначить фото. Я не подумала, что мой ник Галчонок будет считаться названием. Так меня в детстве называли, да и сейчас друзья обращаются.

– А получилось название «говорящим»: галчата одного гнезда…

– Можно считать и так, тем более что фотография была размещена в номинации «Семейный альбом». По условиям конкурса нужно было описать работу. Я это сделала еще и незамысловатыми стихами: «Тихо в церковь я зайду. За семью зажгу свечу. Тихо бога попрошу: Береги их, я молю. А за себя я не прошу, да и просить не смею. Тебя, Господь, благодарю за всё, что я имею».

Болельщикам тоже была предоставлена возможность определить победителей без учета мнения жюри.

В их число (чуть больше 100) вошло еще одно фото танцевального коллектива «Сюрприз» Прудковского сельского Дома культуры, предложенного Галиной Ковалевой в номинации «Храним традиции: так испокон сохранен на Руси женский костюм небывалой красоты». Наряды для них, сохраняя русские национальные особенности женской одежды, придумали и сшили работники Прудковского сельского Дома культуры.

На своей странице в Instagram Галина Ковалёва написала: «Я считаю, что это победа всей Смоленской области, всего Сафоновского района и деревни Прудки. Что может быть лучше?! Хотелось бы поблагодарить всех еще раз. И конечно же, жюри. Спасибо большое моим подписчикам, друзьям, знакомым, родственникам!!! Я благодарна за вашу поддержку!!! Мы — смогли!!!!».



Призеры фотоконкурса «Страна в объективе», посвященного Всероссийской переписи населения, будут награждены денежными премиями, авторы лучших фото получат электронные дипломы. А кампания по Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий.

Татьяна Приходько