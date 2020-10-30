Медицинская помощь при СОVID-19

Медицинская помощь при заболевании СОVID-19 предоставляется гражданам бесплатно, при этом оплата осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.

Объем диагностических и лечебных мероприятий пациенту определяет лечащий врач в соответствии с установленными федеральными стандартами и порядками оказания медицинской помощи, Временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции».

Обследование на наличие COVID-19 в амбулаторно-поликлинических условиях за счёт средств обязательного медицинского страхования осуществляется по направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний (в том числе, признаков острой респираторной инфекции, диагноза внебольничная пневмония, симптомов, не исключающих COVID-19), а также перед плановой госпитализацией в стационар.

Обследование на COVID-19 контактных лиц, не имеющих симптомов инфекционного заболевания, а также лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации или стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, не имеющих симптомов инфекционного заболевания, не финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования.

В случае необходимости, в том числе при получении медицинской помощи в связи с COVID-19, застрахованные лица могут обращаться в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис обязательного медицинского страхования. Страховой представитель для решения проблемы свяжется с администрацией медицинской организации, Департаментом Смоленской области по здравоохранению.

Информация о страховых представителях размещена на главной странице официального сайта Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области в сети «Интернет» по адресу: http://www.smolfoms.ru/.

Дополнительно сообщаем телефоны «горячей линии» страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Смоленской области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области:

— Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Смоленской области — 8 (800) 100 81 02;

— Филиал АО «МАКС-М» в г.Смоленске – 8 (800) 707 22 41;

— Смоленский филиал АО «Страховая компания СОГАЗ-Мед» — 8 (800) 333 08 88;

— Филиал «Смоленский» АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» — 8 (800) 770 07 99;

— Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Смоленской области – 8 (800) 707 18 86.

По информации Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области