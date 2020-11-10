Последний шанс выиграть приз

Сайт Всероссийской переписи населения сообщил о том, что 9 ноября в 11:00 начался пятый этап викторины «Россия: люди, цифры, факты». Участникам викторины предложено правильно отвечать на вопросы, чтобы победить.



Викторина, посвященная Всероссийской переписи населения проходит уже в пятый раз. Эксперты задают видеовопросы об истории нашей страны, переписях, статистике, демографии. Вы смотрите ролик и отвечаете, затем переходите к следующему. Последовательность не важна, главное — ответить на все вопросы. Кстати, у всех игроков они разные.



Побеждают те, кто дает максимальное число правильных ответов за минимальное время. Трое победителей получат по 7 тыс. руб.



А остальные участники посоревнуются с достойными соперниками, узнают много нового и получат шанс победить в следующем туре.



Прием ответов на вопросы викторины прекратится 13 ноября в 11:00.

Желаем удачи и воли к победе. Переходите по ссылке и начинайте: https://quiz.strana2020.ru/.

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