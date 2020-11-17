«Вкусы России». Смоленские предприятия — в числе активных участников. 19 ноября начнется голосование, очень потребуется поддержка земляков

Департамент Смоленской области по сельскому и продовольствию информирует о том, что в рамках проведения Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» 19 ноября стартует народное голосование, по итогам которого будут определены победители мероприятия. За победу в конкурсе поборются несколько сотен региональных продуктовых брендов, в том числе и смоленские: — «Демидовский огурец» — одна из главных гастрономических достопримечательностей Демидовского района. Попробовавшие этот продукт отмечают его особый вкус и аромат, а также визуальную особенность – огурец – «пузатенький»; — «Молоко из Васьково» — хорошо узнаваемый региональный бренд, который выпускает СППК «Васьково» Починковского района по разработанным еще в СССР ГОСТам; — «Сыры из Витрино» — молодой региональный бренд, созданный начинающими фермерами из Руднянского района. Витринские сыры – это новый взгляд на полюбившуюся классику из козьего молока: асьяго, канестрато, качотта, монтазио, скаморца, чечил, какамбер, валансе, бюш-де-шевр, кроттен, реблошон и многие другие.