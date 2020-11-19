Главой Сафоновского района избран Александр Лапиков

19 ноября состоялось заседание Сафоновского районного Совета депутатов шестого созыва. Его провел заместитель председателя Николай Алексеевич Куликов.

Основной вопрос повестки дня – избрание Главы МО «Сафоновский район» из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Ее председатель – заместитель департамента Смоленской области по внутренней политике Юрий Олегович Фомичев пояснил депутатам, что конкурс проходил в два этапа. На первом этапе, при проверке представленных тремя кандидатами на должность Главы документов, были выявлены существенные недочеты в документах Шаляпина Сергея Николаевича (предприниматель из г. Москвы), поэтому он не участвовал во втором этапе конкурса.

На индивидуальном собеседовании оставшиеся кандидаты – Валерий Васильевич Иванов и Александр Иванович Лапиков проявили хорошие знания законодательства о принципах самоуправления в РФ, глубокое понимание задач, стоящих перед руководителем муниципального образования, и способах их решения.



Представляясь депутатам, В.В. Иванов сообщил о своем решении снять свою кандидатуру в пользу соперника.



Александр Иванович Лапиков рассказал депутатам о своей работе в качестве исполняющего полномочия Главы МО «Сафоновский район» и остановился на наиболее значимых, по его мнению, решенных вопросов. Постепенно преображаются здание автовокзала и территория вокруг него. Составлены сметы на ремонт помещений и туалета. Благоустроены шесть дворовых территорий в рамках программы по созданию комфортной городской среды. Создана зона отдыха в микрорайоне №2: сквер «Школьный» пользуется большой популярностью как у детей, так и у взрослых. В городе появились артобъекты, которые выполняют роль фотозоны. Прошел ремонт дорог на городских улицах, на мостах через железную дорогу и реку Величку. В настоящее время проводятся работы по замене светильников на светодиодные.

В планах – развитие территорий, которые можно назвать забытыми: поселки Горный и Южный.

Александр Иванович рассказал, как город готовится к встрече Нового года: на площадях будут установлены елки, в скверах появятся новогодние атрибуты, иллюминация. По-новому, празднично и ярко, будет смотреться главная клумба города перед Дворцом культуры.

При обсуждении Александра Ивановича спросили: как он оценивает ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекцией в Сафоновском районе? (вопрос от депутата П.А. Доброва). Он ответил, что ситуация сложная, но находится под контролем. Медицинские работники оснащены средствами индивидуальной защиты, а лечебные учреждения – лекарственными препаратами и ИВЛ.

Председатель фракции партии «Единая Россия» Сафоновского районного Совета депутатов Николай Алексеевич Куликов зачитал решение о поддержке кандидатуры А.И. Лапикова на должность Главы МО «Сафоновский район», принятом членам фракции.



Депутаты единогласно приняли решение об избрании Главой Сафоновского района Александра Ивановича Лапикова. Николай Алексеевич Куликов поздравил его с избранием.



После заседания райсовета вновь избранный Глава в своем рабочем кабинете ответил на вопросы представителей местных средств массовой информации.

Татьяна Приходько



