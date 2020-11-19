#МыВместе

#МыВместе – это акция взаимопомощи, объединившая страну в период пандемии COVID-19. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. Людям, которые сейчас находятся дома на самоизоляции, в связи с коронавирусной инфекцией, требуется помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и хозяйственных товаров. Волонтеры приобретают все необходимое и приносят обратившимся за помощью, соблюдая все меры безопасности. Также в связи с широким распространением различной информации о коронавирусной инфекции, возникают стрессовые реакции. Волонтеры, имеющие соответствующую подготовку, оказывают психологическую поддержку людям по телефону и в формате текстового консультирования.

