Смолянский бизнес приглашают на вебинары Банка России

Узнать, как привлечь финансирование и какие возможности предпринимателям дает СБП — Система быстрых платежей, можно на специальных вебинарах Банка России

Первый из них состоится 1 декабря 2020 года в 11:00 по московскому времени. На нем представители бизнеса узнают, как с помощью инструментов фондового рынка, в частности выпуска облигационных займов на бирже, привлечь финансирование.

Специалисты Банка России расскажут о том, как оценить собственные возможности и перспективы выхода на биржу и какой поддержкой государства можно для этого можно воспользоваться. Кроме того, слушателям предложат пошаговый план вывода компании на биржу и познакомят с реальными примерами выхода на торговые площадки небольших компаний. Для участия в онлайн-мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке (https://proofix.ru/edu/).

Следующий вебинар состоится 15 декабря в 10:00. Эксперты Банка России и Национальной системы платежных карт расскажут об особенностях и преимуществах СБП для торговых компаний. «Уже сейчас переводы через Систему быстрых платежей оказываются более выгодными, ведь перечисление денег вне этой системы нередко платное. Торговым предприятиям СБП позволяет существенно сократить издержки. Комиссии для них при приеме оплаты товаров и услуг через СБП в 2–2,5 раза ниже, чем при оплате банковскими картами», — отметил управляющий смоленским отделением Банка России Андрей Игнатенков.

Своим опытом использования СБП также поделятся представители банков и бизнеса. Чтобы задать вопрос во время вебинара, нужно будет зарегистрироваться (https://proofix.ru/edu1512/). Также трансляция будет доступна на канале Банка России в Youtube и на странице в Facebook.