(заголовок)

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Мамы, соблюдайте ПДД!

В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресение ноября, сотрудники Сафоновской Госавтоинспекции и учащиеся МБОУ «СОШ № 2» г. Сафоново подготовили для мам сюрприз.

В центре города, возле дома культуры, дорожные полицейские и школьники напомнили автомобилисткам и мамам — пешеходам об основных правилах дорожной безопасности, о том, что важно не только знать, но и соблюдать Правила дорожного движения. Женщины получали приятные подарки, сделанные руками детей: яркие поделки в виде сердца, памятки и календари, и слушали праздничные наставления и стихи. Слова дети подобрали точные и трогательные.

Сотрудники Госавтоинспекции вместе со своими юными помощниками надеются, что мамы действительно прислушаются и будут очень осторожны на дороге.

Женщины тепло благодарили участников акции за заботу и внимание. Мамы-пешеходы обещали переходить дорогу только в установленных местах и научить этому своих детей, а мамы-водители – должным образом пристегивать маленьких пассажиров.

Сотрудники Госавтоинспекции поздравляют всех матерей с наступающим праздником, желают крепкого здоровья, счастья и благополучия. Соблюдайте Правила дорожного движения и помните, что дома вас ждет любимая семья.