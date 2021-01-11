Многодетные семьи получат компенсацию за вывоз ТКО

В соответствии с решением Губернатора Алексея Островского с 1 января 2021 года многодетные семьи получили право на компенсацию расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в размере 30% от суммы, рассчитанной исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

По информации Департамента по социальному развитию, для назначения компенсации расходов необходимо подать заявление в органы социальной защиты населения по месту жительства (пребывания). Многодетным семьям, которые обратятся за предоставлением услуги в период с 1 января по 30 июня 2021 года, ее назначение и выплата будут производиться с 1 января 2021 года.

В соответствии с действующими ограничительными мероприятиями прием граждан органами социальной защиты населения осуществляется исключительно по предварительной записи по телефону либо через личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг Смоленской области.

С более подробной информацией о назначении компенсации многодетным семьям, а также об адресах и телефонах органов социальной защиты населения можно ознакомиться на сайте профильного Департамента по адресу: https://socrazvitie67.ru/.