Внимание: розыск

Сотрудниками УМВД России по Смоленской области разыскивается без вести пропавший Куликов Илья Алексеевич, 1996 года рождения, житель города Вязьмы Смоленской области, который 11 ноября 2020 года около 15 часов 00 минут ушел из дома в деревни Бекрино Темкинского района и до настоящего времени его нахождение не установлено.

Приметы: возраст — на вид около 25 лет, рост — около 180 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы русые, стрижка — ирокез, выкрашенный в красный цвет.

Был одет в куртку джинсовую тёмную, джинсы чёрные, кроссовки белые. При себе имел рюкзак чёрный, мобильный телефон «Хонор-7» в корпусе тёмного цвета.

Просьба ко всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого или об обстоятельствах его пропажи, сообщить в любое время по телефонам: 02, (4812) 77-35-86, 77-33-38, 77-32-35 или в ближайший отдел полиции.

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области