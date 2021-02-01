Берегите детские сердца!

Под таким лозунгом учащиеся Вышегорской школы совместно с сотрудниками Сафоновской Госавтоинспекции и взвода № 2 роты № 1 ОБ ДПС ГИБДД по обслуживанию автодорог федерального значения провели традиционную акцию, направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Они подготовили для водителей листовки с обращениями, мягкие игрушки в форме сердца и вышли на федеральную автодорогу М-1. Такой необычный формат был выбран, чтобы призвать участников дорожного движения всегда неукоснительно соблюдать ПДД.

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Дорожные полицейские останавливали водителей, а школьники после пожеланий быть внимательными на дорогах, особенно к детям, обращались к взрослым с посланием: «Соблюдайте ПДД! Сберегите наши сердца! Ведь один пострадавший на дорогах ребенок – это одно маленькое и, как минимум, два больших раненых сердца».

Акция никого не оставила равнодушным. Водители принимали игрушки и памятки, обещали быть внимательными на дороге и всегда соблюдать правила дорожного движения.



Уважаемые участники дорожного движения, будьте предельно внимательны в транспортной среде. Не допускайте халатного и пренебрежительного отношения к правилам дорожного движения.

Антонина Дашкевич