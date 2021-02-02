Платформа обратной связи

Смолянам стало проще обратиться к властям со своей проблемой

На территории Смоленской области начала работу Платформа обратной связи (ПОС). Данный сервис «базируется» на портале Госуслуги, а его задача – помочь жителям региона направить обращение в местные органы исполнительной власти или профильные ведомства и максимально оперативно получить ответ на интересующий их вопрос либо решить волнующую проблему.

Отправить жалобу или обращение смоляне смогут наиболее удобным для них способом: через портал государственных услуг, посредством соответствующего приложения (Госуслуги.Жалобы) в своём смартфоне либо при помощи специальных виджетов, которые уже размещены на официальных сайтах региональных департаментов и администраций муниципалитетов. Координация работы сервиса ляжет на плечи сотрудников Центра управления регионом.

Платформа обратной связи позволяет не только направить обращение в органы власти и получить ответ, но и оценить его по пятибалльной шкале.

При этом круг тем, по которым смоляне могут обратиться к чиновникам, весьма широк: ЖКХ, благоустройство, состояние дорог, сфера здравоохранения, проблемы образования и многое другое. В будущем планируется, что здесь же граждане смогут принять участие в опросах, голосованиях, общественных обсуждениях и так далее.

Напомним, ранее в Смоленской области была внедрена система мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент». Ежедневно сотрудники Центра управления регионом фиксируют обращения жителей Смоленской области в социальных сетях и направляют их в органы власти для оперативного решения возникающих у смолян вопросов.

Центр управления регионом в Смоленской области открылся в конце прошлого года. Главная задача ЦУР — обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и органами власти, с целью оперативного решения проблем граждан. Сообщения могут поступать из открытых источников в интернете, через социальные сети и официальные порталы органов власти.